12 maanden cel geëist tegen veertienjarige jongen voor neersteken moeder

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie eist twaalf maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk, tegen de jongen (14) die zijn moeder in september neerstak in Den Bosch. Ook is een proeftijd van twee jaar met bijzondere voorwaarden geëist.

De bijzondere voorwaarden zijn dat de jongen moet meewerken met jeugdreclassering, verblijft in een civiele instelling, en de aanwijzingen van een gezinsvoogd volgt. ‘Op deze manier kan de verdachte de noodzakelijke behandeling krijgen, waarbij het strafrecht als stok achter de deur fungeert’, zo leest de verklaring van het OM.

Eerwraak

De Afghaanse jongen, destijds dertien, stak zijn 35-jarige moeder neer uit eerwraak, verklaarde hij eerder tegen de politie. Reden was dat hij vond dat zijn moeder niet het initiatief had mogen nemen tot een scheiding met zijn vader.

De vrouw werd met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Ze overleefde de aanval door snel optreden van buurtbewoners.