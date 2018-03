Maximiliano Romero sluit aan bij groepstraining PSV

EINDHOVEN - PSV-trainer Phillip Cocu kan mogelijk een dezer weken voor het eerst een beroep doen op Maximiliano Romero. De Argentijnse spits, in de winter overgekomen van Vélez Sarsfield, heeft zich weer bij de groepstraining laten zien.

Romero liet de partijspellen nog aan zich voorbij gaan. PSV is in voorbereiding op het competitieduel van zaterdag met VVV-Venlo. Na de beschamende nederlaag bij Wllem II (5-0) is de voorsprong op Ajax weer geslonken tot zeven punten.



Romero kwam al niet fit naar Eindhoven en liep bij een training een bovenbeenblessure op. Daarom laat zijn debuut op zich wachten. Santiago Arias en Marco van Ginkel, die zaterdag uitvielen met lichte klachten, trainden gewoon mee.



LEES OOK: Blessure voor Maxi Romero, voorlopig geen PSV-debuut voor Argentijnse aanvaller



Cocu kan in ieder geval weer rekenen op topscorer Hirving Lozano en middenvelder Jorrit Hendrix. Beiden waren geschorst voor het duel met Willem II.