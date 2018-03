Er komt meer geld voor kleine scholen: 'Dit kunnen we wel gebruiken'

TERHEIJDEN - Kleine scholen krijgen extra geld van het rijk om sluiting te voorkomen. Er is nu al 120 miljoen euro beschikbaar voor zo’n 2.000 kleine scholen door het hele land, en daar kom nu nog 20 miljoen bij. Een school is ‘klein’ als hij minder dan 145 leerlingen heeft. Hoe kleiner de school, hoe meer geld erbij komt.

Basisschool De Windhoek in Terheijden is zo’n kleine school. Daar zijn ze dan ook hartstikke blij met het extra geld. De Windhoek heeft maar 55 leerlingen, en dat is lastig. “Want je moet alle vaste lasten verdelen over minder leerlingen”, legt directeur Marc Embregts uit. “De WiFi bijvoorbeeld, die kost met 200 leerlingen net zoveel als met 55 leerlingen.”

Jonge gezinnen

Volgens minister Arie Slob voor Basis- en Voorgezet Onderwijs hebben alle kinderen recht op goed onderwijs dicht bij huis. Volgens Slob is het belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. “Als de school vertrekt, vertrekken vaak ook jonge gezinnen.” Daarom komt de minister nu met extra geld over de brug.

Directeur Embregts is hartstikke blij met het extra geld. “Het gaat bij ons neerkomen op een dikke tienduizend euro en dat kunnen we wel gebruiken”, zegt hij. “De begroting krijgen we ieder jaar wel rond, maar dit is een mooi extraatje wat echt naar de leerlingen zal gaan.”

'Computers zijn belangrijk'

Waar het geld dan precies naar toe gaat weet hij nog niet. “Ik ga dat eerst goed bespreken met het team. Maar de kans is groot dat we het in onze ICT gaan stoppen. Want goede computers zijn belangrijk en niet meer weg te denken van scholen.”