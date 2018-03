Koe Mariëlle bevalt van drie kalfjes: 'In 40 jaar nog nooit meegemaakt' [FILMPJE]

GOIRLE - Beschuit met muisjes op de boerderij van de familie Schellekens in Goirle. Daar beviel koe 'Mariëlle 50' maandagnacht van drie kalfjes. Een unieke gebeurtenis. Boer Schellekens heeft het in veertig jaar dat hij melkveehouder is nog niet eerder meegemaakt.

"Meestal overleeft een van de kalfjes de geboorte niet", zegt zoon Ronny. Hij dacht eerst dat er twee kalfjes waren geboren, maar tot zijn grote verrassing waren het er drie! Twee meisjes en een jongetje.

Gezond

De kalfjes en de moederkoe maken het goed en verkeren in blakende gezondheid. Ze worden wel van elkaar gescheiden. "Dat is voor het welzijn van de dieren, dan kunnen alle bacteriën weg die zich opgehoopt hebben in het hok", zegt Ronny.



Een naam voor de kalfjes heeft Ronny nog niet: "Het zal wel iets met Aafje of Aagje worden", zegt hij lachend. De namen van de 150 koeien van de familie zijn opgeslagen op zijn smartphone. Ook op de boerderij gaan ze met de tijd mee.