Vakantie voor Ireen Wüst begonnen, na seizoen vol hoogtepunten

GOIRLE - Na het WK allround in het Olympisch Stadion zit het schaatsseizoen er voor Ireen Wüst echt op. De schaatsster uit Goirle mag op vakantie, nadat ze onder meer een gouden medaille wist te pakken op de Olympische Spelen. Een terugblik op haar seizoen.

Op haar vierde Olympische Spelen wilde Wüst voor drie gouden medailles gaan. Het werd er uiteindelijk één: op 12 februari was ze op de 1500 meter de beste. Hierdoor behaalde ze haar vijfde gouden medaille op de Olympische Spelen. Twee dagen eerder won de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden ook nog zilver op de 3000 meter.

Na de Olympische Spelen in Pyeongchang werd Wüst eerst gehuldigd in Amsterdam, samen met alle andere olympiërs. Een week later werd ze ook nog in haar geboortedorp gehuldigd . Daar genoot de beste Nederlandse olympiër aller tijden ontzettend. "Het is fantastisch om zo groots gehuldigd te worden. Er zijn opnieuw zó veel mensen. Dat doet je veel en daar geniet ik met volle teugen van. Ik ben een beetje sprakeloos eigenlijk", zei ze onder meer na afloop. Tijdens de huldiging werd ook nog eens bekend dat Wüst een eigen standbeeld krijgt in Goirle.De tekst gaat verder onder de tweet.Huldiging klaar. Festiviteiten klaar. Seizoen klaar. Toch? Nee, er stond haar nog een heel weekend schaatsen te wachten. Het WK allround werd dit jaar in Nederland gehouden, een thuiswedstrijd voor Wüst dus. De olympisch kampioen gaf tijdens haar huldiging in Goirle nog aan dat ze vol voor de winst wilde gaan. "Het was een zware week, teruggekomen uit Pyeongchang met een dikke jetlag, maar dit geeft me dan weer veel energie om volgend weekend te gaan knallen."Dit keer was het goud niet weggelegd voor Wüst. Ze werd wel verdienstelijk tweede achter de Japanse Takagi. Aan het einde van het weekend vloeide er wat tranen bij Wüst. Niet om haar zilveren plak, maar wel omdat Guus Meeuwis speciaal voor haar Brabant zong in het Olympisch Stadion. Een zichtbaar geëmotioneerde Ireen Wüst.De tekst gaat verder onder de video.De Olympische Spelen van 2018 is naar alle waarschijnlijkheid de laatste Spelen van Wüst. Haar schaatspensioen laat nog minstens twee jaar op zich wachten. "Ik heb nog nooit een wereldrecord geschaatst en dat zou ik graag willen op de 1500 of 3000 meter. Volgend jaar is er een WK allround in Calgary en het jaar erop de WK afstanden in Salt Lake City. Twee hele mooie momenten om dat eventueel te bewerkstelligen." Nu, na het WK allround in Amsterdam, is het tijd voor vakantie.