Ismael Lazaar gaat in beroep na 'zwaar overdreven' schorsing

Lazaar in gevecht met Rico Verhoeven (foto: ANP).

TILBURG - Kickbockser Ismael Lazaar gaat in beroep tegen de schorsing van vier jaar die de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) hem op heeft gelegd. De Tilburger testte positief op gebruik van doping na zijn wedstrijd tegen Rico Verhoeven.

"Dit slaat nergens op", zegt Lazaar in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Ik weet niet wat er allemaal gaande is. Het is zwaar overdreven." De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak maakte maandag bekend dat de kickbokser uit Tilburg voor vier jaar geschorst wordt. Hij zou tijdens zijn wedstrijd tegen Rico Verhoeven vier anabole steroïden hebben gebruikt.

Medicijngebruik

Meervoudig wereldkampioen Lazaar zelf weet van niks. "Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Misschien heeft het met mijn medicijngebruik te maken. Verder kan ik er niet te veel over zeggen", aldus de verbaasde Lazaar.

Volgens de kickbokser kan de ISR beter naar andere boksers kijken. "Ik snap ook niet waarom ze mij nu zo hard pakken. Het is en blijft een harde klap dat ik vier jaar niet mag vechten, daarom ga ik ook in beroep."