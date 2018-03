40 voertuigen in beslag genomen bij invallen Brabants mestvervoerbedrijf

40 voertuigen in beslag genomen bij invallen. (Foto: Rob Engelaar)

WINTELRE - De politie heeft dinsdag 40 voertuigen in beslag genomen van mestvervoerbedrijf W. Daas uit Wintelre. Het bedrijf wordt verdacht van stelselmatige mestfraude en het illegaal gebruik van 'rode diesel'.

De politie, douane, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Belastingdienst hebben dinsdag een inval gedaan bij het transportbedrijf in Wintelre. In eerste instantie wou de politie nog weinig kwijt over de gecombineerde actie aan de Groenstraat.

Dinsdagmiddag bleek dat er op meerdere plekken inbeslagnames zijn gedaan. In totaal zijn er 35 vrachtwagencombinaties en enkele personenauto’s van de mesthandelaar mee genomen. Rijdende vrachtwagens zijn op sommige plekken aan de kant gezet en in beslag genomen.

Stelselmatige mestfraude

Mestvervoerbedrijf W. Daas wordt verdacht van valsheid in geschrifte en het overtreden van de meststoffenwet. Verder zou de vervoerder illegaal gebruik hebben gemaakt van 'rode diesel'. Dat is een goedkopere landbouwbrandstof.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de mestvervoerder uit Wintelre verdacht wordt van mestfraude. In november 2016 deed de politie ook al een inval bij het bedrijf en in 2017 zou hij een boete van € 10 miljoen hebben gekregen.

Na de inval in 2016 zou het bedrijf gewoon door zijn gegaan met frauderen.