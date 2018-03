Brabants Stembuske knalt door de provincie op zoek naar jouw politieke verhalen!

RAAMSDONKSVEER - In de aanloop naar de verkiezingen is het Brabants Stembuske op pad. Verslaggevers Rob van Kaathoven en Floyd Aanen rijden dwars door de provincie. Om te horen wat de burger op de politieke agenda wil hebben. Dinsdag zijn ze in Raamsdonksveer. Daar staan de ondernemers voor paal!

“Er staan paaltjes op de Keizersdijk om de binnenstad van ons dorp af te sluiten. Daar zijn wij als ondernemers niet blij mee want nu kunnen ze onze winkels niet bereiken!”, zegt groenteboer Marco den Dekker.

Slecht plan

De paaltjes op de Keizersdijk zijn onderdeel van een plan van de gemeente om de binnenstad autoluw te maken. “ Ja, dat klopt maar het is een plan wat gewoon niet werkt. Het verkeer verplaatst zich nu. Dus ik zou zeggen. Kap ermee en haal de paaltjes weg”, aldus Jacco d’ Haene die een videotheek heft aan de Keizersdijk.