Voormalig SP-leider Emile Roemer wordt waarnemend burgemeester in Heerlen

HEERLEN - De voormalige SP-leider Emile Roemer uit Boxmeer wordt tijdelijk burgemeester van Heerlen. Dat meldt regionale omroep L1 op basis van vertrouwelijke bronnen. Dinsdagavond hebben de fractievoorzitters van de Heerlense gemeenteraad een kennismakingsgesprek met Roemer.

Maandag werd bekend dat Heerlen tijdelijk een nieuwe burgemeester krijgt, omdat zittend burgervader Ralf Krewinkel voorlopig afwezig is vanwege zijn ernstig zieke zoon. Gouverneur Theo Bovens wilde graag voor de gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart, een waarnemend burgemeester in Heerlen.



Hoewel tijdelijk, is Emile Roemer daarmee de eerste SP-burgemeester in Nederland.

Tweede Kamer

Emile Roemer droeg in december vorig jaar het fractievoorzitterschap van de SP in de Tweede Kamer over aan Lilian Marijnissen. In januari nam hij afscheid van de Tweede Kamer waar hij elf jaar in zat.

