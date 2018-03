'Samenwerking in West-Brabant kan niet zonder Breda'

ROOSENDAAL / BERGEN OP ZOOM - De burgemeesters van Bergen op Zoom en Roosendaal willen dat de samenwerking tussen beide steden wordt uitgebreid met de gemeente Breda. Dat zeggen Frank Petter en Jacques Niederer in reactie op het manifest dat vooraanstaande bestuurders van bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen hebben opgesteld.

In dit manifest roepen ze de policiti in de gemeenteraden van Bergen op Zoom en Roosendaal op om na verkiezingen nu eens echt werk te gaan maken van een goede samenwerking tussen beide steden.



Krachtig West-Brabant

De burgemeesters hebben de oproep 'met veel interesse' gelezen, maar willen dat het initiatief wordt verbreed met Breda. "Pas dan kunnen we bouwen aan een krachtig West-Brabant. Na de coalitie-onderhandelingen staan wij natuurlijk open voor een gesprek met de ondernemers om hierover van gedachten te wisselen", aldus de burgemeesters van Bergen op Zoom en Roosendaal in gezamenlijke verklaring.



Bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen in Bergen op Zoom en Roosendaal gaven maandag tijdens een persbijeenkomst in wegrestaurant De Wouwse Tol aan dat ze helemaal klaar met de politieke kift tussen de beide gemeenten. In hun ogen zorgt de rivaliteit er voor dat deze regio achter blijft op het gebied van economie, onderwijs en zorg.



Paragraaf

Met het manifest - dat is te vinden op de website samenstadjesterker.nl - willen ze bereiken dat de politici in Roosendaal en Bergen op Zoom na de verkiezingen in hun collegeprogramma's allebei een paragraaf opnemen waarin ze de samenwerking tussen de steden plechtig beloven. Vervolgens willen de initiatiefnemers met de nieuwe wethouders om de tafel om harde afspraken te maken om werkelijk tot daden te komen.