Cees is al twee keer slachtoffer geworden van een kluisroof: 'Het lijkt wel een film'

FIJNAART - Hij kon het bijna niet geloven toen een medewerkster van de Rabobank hem belde met de mededeling dat zijn kluis in de Rabobank in Oudenbosch waarschijnlijk was leeggeroofd. Want tien jaar gelden was Cees de Bruyn uit Fijnaart ook al het slachtoffer van een kluisroof.

Het lijkt wel een slechte film waar Cees de Bruyn in terecht is gekomen. Vorig weekend werden de kluizen van de Rabobank in Oudenbosch leeggeroofd. Woensdagochtend kreeg hij een telefoontje dat hij waarschijnlijk een van de slachtoffers is. Cees: "De wereld zakt onder je vandaan. Je gelooft het in eerste instantie niet."



Cees had een hoop waardevolle spullen in de kluis liggen. "Er lag onder meer contant geld in, getuigschriften, diploma's, sieraden van een erfenis van mijn schoonouders en een zakhorloge van mijn overleden vader."

Verdwenen

Die spullen zijn nu waarschijnlijk weg. De inhoud van de kluizen is via de bank verzekerd tot 45.000 euro. Maar dan moet je wel met een inventaristatielijsten aan kunnen tonen wat er precies in lag. Dinsdagmiddag kregen de gedupeerden een brief van de Rabobank. Daarin staat dat ze binnenkort mogen komen kijken wat er allemaal is verdwenen.



Ook Cees kreeg die brief. Al lezend legt hij uit: "Er zijn bepaalde stukken zoals sieraden, waarvan het lastig is om te bewijzen dat ze in de kluis lagen. Maar in grote lijnen kan ik het wel aantonen. Ik heb kasboeken, foto's en taxatielijsten. Dat heb ik gelukkig allemaal op orde."

LEES OOK: Gedupeerden bankroof mogen hun gekraakte kluisje gaan bekijken, afhandeling duurt nog maanden

Hoop

Cees heeft goede hoop dat hij een groot deel van wat er in zijn kluis lag vergoed krijgt. "Ja, daar ben ik niet zo heel bang voor. Ik heb ook geen advocaat in de arm genomen. Ik ga er vanuit dat ik dit samen met de Rabobank wel op kan lossen. Ze moeten niet kinderachtig doen en de verzekerde schade gewoon vergoeden."

Toch zit de schrik er goed in. Want het is voor Cees niet de eerste keer dat hij het slachtoffer is van een kluisjesroof. "Nee, tien jaar geleden kwam ik aan bij mijn autobedrijf en toen was er een plaat uit het plafond. Op die manier konden ze bij de kluis komen en die hebben ze toen leeggehaald."

Destijds was er een paar duidend euro gestolen. Nu gaat het om heel wat meer. Maar Cees probeert de moed er in te houden. "Geld is niet alles in het leven. Zo denk ik er nu over. Dat is de troef waarmee ik mezelf probeer staande te houden."