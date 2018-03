VWO-leerlingen bedenken duurzame oplossing voor plastic troep

EINDHOVEN - Afgelopen weken brainstormden ze er op los: 87 VWO-5 leerlingen van het Augustinianum in Eindhoven. Brainstoren over de vraag: Hoe los je het wereldprobleem van een te veel aan plastic op? Ze maakten er een wedstrijd van en dinsdag werd het beste idee bekend gemaakt.

De drie dames Famke, Aysen en Liz waren de winnaars. Zij ontwikkelden een deksel voor drinkbekers van bijvoorbeeld McDonalds en Burger King. Liz: "Het is gemaakt van een soort karton en dat is goed composteerbaar. Daarnaast zit er een extra gat in waarmee je de beker makkelijk kunt hervullen."

In de jury zat Willemijn Peeters, oceaan ambassadrice voor Nederland: "Dit product kan echt impact hebben. We zijn met een paar grote merken in gesprek en we kijken of ze hier oren naar hebben. Als ze 'ja' zeggen dan neem ik natuurlijk de leerlingen mee en dan mogen zij het product presenteren."

Andere ideeën die de finale haalden: een giftcard gemaakt van citrusschillen, lollystokjes van bamboe en afbakbroodjes in bakpapier in plaats van plastic.