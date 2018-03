Elmo Lieftink bedolven onder de complimenten na zijn beste wedstrijd ooit

TILBURG - Elmo Lieftink speelde afgelopen zaterdag een grandioze wedstrijd voor Willem II tegen PSV. De middenvelder ging voorop in de strijd. De Tilburgers wonnen met 5-0. "Hoe dit ineens kon? Geen idee."

Elmo, hoeveel complimenten heb je gehad de afgelopen dagen?

"Heel veel. Berichtjes via WhatsApp, Facebook en Instagram. En ik heb ook veel telefoontjes ontvangen."



Was dit de beste wedstrijd die je ooit hebt gespeeld?

"Dit was wel mijn beste toe nu toe, ja. Ik zat er lekker in. Het hele team zat er lekker in. Dan ga je daarin mee. De supporters gingen er ook achter staan. Het was voor iedereen een hele fijne wedstrijd."



De tekst gaat verder onder de tweet.

Jullie wonnen met 5-0 van PSV, waarschijnlijk de nieuwe kampioen van Nederland. Waar kwam die enorme opleving ineens vandaan?

"Eerlijk gezegd weet ik het niet. De afspraak was volle bak te gaan en het publiek er achter te krijgen. We wilden lekker voetballen en ons eigen spel spelen. Ik denk dat dat aardig gelukt is."



Het vertrouwen moet groot zijn binnen jullie ploeg, na de zege op PSV.

"Ja, maar we moeten met beide benen op de grond blijven staan. Zaterdag wacht FC Twente en dat is een cruciale wedstrijd. Drie punten pakken is belangrijk. Dan doe je goede zaken."



Reinier Robbemond staat minimaal tot zondag voor jullie groep als eindverantwoordelijke. Is dat goed nieuws?

"Ik vind het prettig dat het zo blijft. Als je een nieuwe coach krijgt, moet je daar weer aan wennen."



De tekst gaat verder onder de tweet.

Zaterdag spelen jullie bij FC Twente. Is Willem II zeker van nog een jaar in de eredivisie als in Enschede wordt gewonnen?

"Poe. Ik denk niet dat je er dan al bent, maar we zetten bij een zege wel een hele grote stap in de juiste richting."



We kunnen er moeilijk omheen draaien: jullie zijn ontzettend wisselvallig dit seizoen. Welke garantie heb je dat het tegen Twente weer goed gaat?

"Dat is een hele goede vraag. We moeten er alles aan doen om te winnen. En als we net zo spelen als tegen PSV, moet het lukken."



LEES OOK: Fran Sol populair bij fans van Ajax en Feyenoord na afstraffing PSV