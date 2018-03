De vermissing van Piet en Hans en de privérechercheur die zich in de zaak vastbeet

LIESSEL - Dinsdag opende de politie de zoektocht naar de vermiste Hans Martens en Piet Hölskens uit Asten. Het leverde (nog) niks op, maar was wel een doorbraak in de vermissingszaak van 44 jaar geleden. Belangrijke reden voor deze nieuwe zoektocht? Aanwijzingen van privérechercheur Judith Houben. "De politie heeft in 44 jaar nog niet eerder zo'n grootschalige zoektocht uitgevoerd in deze zaak."

Houben raakte in 2015 betrokken bij de zaak nadat de familie van de vermiste mannen contact met haar opnam. “In 2012 kwam er een getuige bij de politie binnen die zei aanwijzingen te hebben over wie de dader was. Maar ze konden er niks mee omdat de zaak al verjaard is."

Onverteerbaar voor de familie. En dus gingen ze op zoek naar iemand die wel met de zaak aan de slag wilde. Dat werd Judith Houben, privérechercheur: "Ik ben dossiers gaan lezen en met mensen gaan praten." Na speurwerk kwam Houben erachter wie de politie op het oog had als vermoedelijke dader. "Ik vroeg aan de politie: is dat hem? Ze wilden niks zeggen, maar ze wisten toen al wel dat ik op de goede weg zat."

In beweging

En de bevestiging dat Houben warm was, kwam afgelopen maandag, toen de politie op basis van nieuwe informatie besloot een zoektocht te starten naar de auto van de mannen. "Ze vonden deze informatie zo interessant dat ze de landelijke eenheid hebben ingeschakeld." Zo lukte het Houben en de familie om een zaak die 44 jaar op zijn gat lag weer in beweging te krijgen.

Op dit moment worden sonarbeelden van de plas onderzocht op sporen van de auto. Tot nu toe nog zonder succes, maar Houben heeft er vertrouwen in dat de auto nog ergens opduikt. "Het is goed mogelijk dat de auto begraven is onder het zand. Dat zie je niet bij een snelle scan."

LEES OOK: Zoektocht naar vermiste mannen uit Asten levert niets op, mogelijk vervolgonderzoek

Journalist wordt detective

Houben, die in een vorig leven journalist bij de Limburger was, werkt met haar recherchebureau aan veel vermissingszaken. Maar ze noemt die van Hans en Piet uniek. "Het is een dubbele verdwijning. Twee mensen plus een auto. Dat is nogal wat. En het is al zo lang geleden." Dat laatste is ook de reden dat de politie zo terughoudend is. Alle zaken die zich voor 1988 afspelen zijn verjaard. Daar kan geen dader meer voor worden opgepakt, ook als er duidelijke aanwijzingen zijn.

LEES OOK: Zus van sinds 1974 vermiste Hans Martens vindt zoektocht spannend: 'Van alles spookt door je hoofd'

Het is iets waar ze zich al jaren druk over maakt: "Het voelt als onrecht. Oke, je moet ergens een grens trekken als het gaat om verjaringen bij minder zware misdaden. Dat snap ik. Maar bij zaken waar mogelijk een moord is gepleegd, is dat echt anders. Hoe leg je aan nabestaanden en achterblijvers uit dat er aanwijzingen zijn naar een dader, maar dat de politie die moet laten lopen?"

'Het houdt hier niet op'

De zaak van Piet en Hans zal dan waarschijnlijk ook nooit door een aanhouding leiden. Maar misschien wel tot meer duidelijk voor de familie. En Houben heeft veel vertrouwen in een 'goede' afloop, zelfs als de auto niet gevonden wordt. "Ik kan geen details geven, maar we hebben meer concrete aanwijzingen. Het houdt hier niet op."