StuMobiel helpt ouderen op pad, studenten bedenken nieuwe vervoersdienst

EINDHOVEN - Ouderen minder eenzaam en studenten een eigen betaalbare auto. Dat is in grote lijnen de gedachte achter StuMobiel. De vervoerdienst is deze week van start gegaan in Eindhoven.

De StuMobiel brengt senioren voor twee euro op en neer naar het het Ontmoet- en Groetplein, het activiteitencentrum van Zuidzorg aan het Kastelenplein. Achter het stuur zitten studenten. Ze doen dat als vrijwilliger. Voor iedere kilometer die ze met een oudere op pad zijn, mogen ze dezelfde afstand gratis in de auto afleggen. Maar dan wel in de avonduren of het weekeinde als het activiteitencentrum dicht is.

Zuidzorg

Lisa Stavenuiter, student aan de TU Eindhoven, bedacht het plan twee jaar geleden tijdens haar opleiding met vier medestudenten. "Zuidzorg zocht een manier om het vervoer voor ouderen te verbeteren. We hebben onderzoek gedaan, gesproken met ouderen en kwamen met dit idee."

Voor studenten is autobezit vaak te duur, dus een gratis voertuig dankzij vrijwilligerswerk is een uitkomst. "Heel gemakkelijk als je een keer naar je ouders of IKEA wilt", zegt Lisa.

Op hun beurt vinden de ouderen het ook een mooie oplossing. "Het werkt heel direct. Je belt en ze zijn er binnen 15 tot 20 minuten. Als ik de taxibus neem zit er vaak een marge van drie kwartier tussen", zegt Chris Nobelen. Hij is een van de senioren die als eerste gebruik maakt van StuMobiel.

Concurrentie

Als StuMobiel blijkt aan te slaan, is het plan om ook in andere gemeenten te gaan rijden. Het gaat om korte ritten van vijf tot zes kilometer, die commercieel niet zo interessant zijn. Hierdoor gaat de StuMobiel niet leiden tot voor oneerlijke concurrentie, zo verzekeren de studenten.