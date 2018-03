Einde seizoen voor Willem II-doelman Mattijs Branderhorst

TILBURG - Mattijs Branderhorst komt dit seizoen naar verwachting niet meer in actie voor Willem II.

De doelman moest zich afgelopen zaterdag in de rust van de thuiswedstrijd tegen PSV (5-0 winst) laten vervangen en ging maandagmiddag voor nader onderzoek naar het ziekenhuis. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat Branderhorst een bovenbeenblessure in zijn rechterbeen heeft opgelopen.

De doelman maakte in oktober vorig jaar zijn debuut voor Willem II. Al snel groeide Branderhorst uit tot een zeer betrouwbare goalie. In totaal kwam hij tot twintig optredens dit seizoen.



Timon Wellenreuther lijkt de logische vervanger van Branderhorst in de rest van het seizoen. De Duitser begon als eerste man in Tilburg, maar raakte na meerdere mindere wedstrijden zijn plek tussen de palen kwijt.



Willem II speelt komende zaterdag in de eredivisie een belangrijke wedstrijd tegen FC Twente. Als de Tilburgers winnen, zetten ze een reuzenstap richting lijfsbehoud.