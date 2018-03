Gemaskerde man berooft tankstation en bedreigt personeel met mes in Eindhoven

EINDHOVEN - Een gemaskerde man heeft dinsdagavond in Eindhoven een tankstation beroofd. Hij bedreigde het personeel met een mes.

Zo rond acht uur 's avonds kwam de dief het tankstation aan de Joris Minnestraat in Eindhoven binnen. Hij dreigde direct met een mes.

De medewerkers van het tankstation zijn niet gewond geraakt.

Politie start onderzoek

De dief is er vrij snel weer vandoor gegaan met een nog onbekend geldbedrag. De politie is een buurtonderzoek gestart.

Volgens de eerste getuigen ging het om een man tussen de 18 en 22 jaar. Hij was ongeveer 1.70 meter lang en droeg een trainingspak. De overvaller zou lopend zijn gevlucht. De politie heeft ook een melding gekregen dat mogelijk een Ford Ka door de dader is gebruikt. De overvaller zou ontkomen zijn in de richting van de Woenselsestraat.

Verder roept de politie iedereen op om zich te melden als ze meer weten over de gewelddadige overval in Eindhoven.