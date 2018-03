Gewapende overval op zonnestudio in Oosterhout

OOSTERHOUT - Zonnestudio Sunvibe in de Rulstraat in Oosterhout is dinsdagavond overvallen. De gewapende dader sloeg op de vlucht en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Er raakte niemand gewond bij de overval.

Er is een burgernetmelding uitgedaan. De dader is ongeveer 1.75 groot en slank. Hij heeft donkerblond haar. Hij droeg een zwarte jas en een spijkerbroek.

Op zoek

De politie is in de omgeving op zoek naar de dader. Ook zijn agenten bezig met onderzoek in de zonnestudio.