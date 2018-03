Troonrede door kinderen: stemrecht vanaf tien jaar en langer uitslapen [FILMPJE]

BREDA - Hoe zou Nederland eruit zien als kinderen de baas waren? Leerlingen van groep zeven en acht lazen dinsdagmiddag hun eigen troonreden voor in het Stedelijk Museum in Breda. "Nu maar hopen dat de politiek luistert."

"Leden van de Staten-Generaal", zo begint Koning Willem-Alexander jaarlijks zijn troonrede op Prinsjesdag. De jonge 'koningen' in Breda hebben plannen genoeg om zijn baan over te nemen en op de troon te gaan zitten. Kinderen van zes basisscholen uit Breda en omgeving schreven mee.

Kiesrecht

Bovenaan hun adviezenlijst pronkt dan ook kiesrecht voor kinderen vanaf tien jaar oud. "Dan ben je oud genoeg om mee te beslissen", vindt Lorelei Martens (10) uit Galder. "Wij moeten later leven met deze wereld."

Naast kiesrecht willen de kinderen bijvoorbeeld ook dat de scholen in Breda later beginnen, meer klimbossen en minder regels. Ook dromen ze van gelijkheid. "Ieder kind heeft rechten en moet gelijk worden behandeld", weet Lorelei.

Tijdmachine

Sommige ideeën gaan nog wat verder. "Ik heb een tijdmachine bedacht. Dat zou pas echt vet zijn!", weet Kima van den Brand (11) uit Breda. "Ik denk alleen niet dat het echt gaat gebeuren."

De troonreden heet 'Kinder Trendrede 2018' en is bedoeld om kinderen na te laten denken over de toekomst. "Ze leren op school over de geschiedenis, maar te weinig over hun toekomst. Het is heel belangrijk dat ze daar over nadenken", vertelt organisator Erica Bol.

Tekeningen

Het boekje vol plannen is aan de Bredase politiek gegeven. Wethouder Miriam Haagh zat in de zaal en luisterde glimlachend naar alle ideeën. "Wat een prachtige ideeën en concrete tips!", zo reageerde ze. De leerlingen hopen dat hun plannen zo snel mogelijk geregeld zijn.



Deze week is er in het museum nog een expositie te zien waarop de kinderen hun plannen hebben uitgetekend.