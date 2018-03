Ouders boos over 'reclame' voor zelfdodingspoeder: 'Onze dochter had de stap anders niet gezet'

UDEN - Ximena, de 19-jarige dochter van Randy en Caroline Knol, gebruikte op 22 februari een 'zelfdodingspoeder'. Het middel werd bekend door toedoen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). De ouders uit Uden zijn verbaasd en boos over deze 'reclame' door de CLW. "Onze dochter had anders deze stap niet gezet."

"De CLW stelt zich zeer radicaal op. Het zijn levenseinde-terroristen. Ze moeten gestopt worden." Vader Randy schenkt klare taal op dinsdagavond tijdens het tv-programma Late Night van RTL.

"De CLW heeft de naam van het middel niet genoemd maar het was eenvoudig te achterhalen. Het is voor 1,55 euro te koop via internet. Als dit middel niet zo in het nieuws was gekomen, had onze dochter deze stap niet genomen. Ze had nog volop plezier en doelen in haar leven", zegt moeder Caroline. "Het leed dat wij dragen is zo immens."



Beide ouders bestrijden de bewering van de CLW dat het zelfdodingspoeder zorgt voor een humane en waardige zelfgekozen dood.

Afscheidsbrieven

Ximena woonde op zichzelf in een appartement in Veghel. Ze leed aan een posttraumatische stressstoornis, een leven vol angst, als gevolg van seksueel misbruik. Ze had acht afscheidsbrieven achtergelaten waarin ze excuses maakte voor haar afscheid van het leven.

Caroline: "Onze dochter was volgens de wet dan wel volwassen maar emotioneel gezien nog een kind. Het is niet goed te praten dat zij als jongere zo simpel aan een zelfdodingsmiddel kon komen."

Leed

De ouders keren zich niet tegen een vrijwillig levenseinde voor ouderen in hun laatste fase. Maar ze waarschuwen jonge mensen dat een zelfgekozen dood niet de oplossing is voor hun problemen.

Volgens de ouders wilde hun dochter niet uit het leven stappen, maar worden bevrijd van haar opeenstapeling van problemen. Ximena had vlak voor haar dood te horen gekregen dat ze spierreuma had. Ook de aanvraag voor een hulphond die haar zou kunnen opbeuren, was afgewezen.

Behandelbaar

Haar psychische problemen waren te behandelen, aldus Randy en Caroline. Het is voor beide ouders daarom moeilijk te verwerken dat hun dochter toch anders koos. De toegang tot het zelfdodingspoeder was te gemakkelijk, stellen ze.

De ouders willen een discussie op gang brengen over het zelfdodingspoeder. Ze vinden dat de Tweede Kamer het middel moet verbieden. "Het moet niet zomaar te koop zijn." Dat Den Haag nog niet heeft ingegrepen, noemen de ouders 'een politieke blunder'.

Spreekbeurt

In de uitzending kwam ook de eigenaresse van het bedrijf aan het woord dat het middel aan Ximena had verkocht. "We zijn om de tuin geleid. Ximena vertelde dat ze het wilde kopen voor een schoolopdracht."



Caroline en Randy nemen de eigenaresse niets kwalijk, omdat zij als een van de eerste aan de bel trok. Het bedrijf signaleerde een opvallende stijging in de verkoop nadat de CLW het middel had aanbevolen in september 2017. In tegenstelling tot andere leveranciers, verkoopt het bedrijf uitsluitend nog aan bedrijven en niet meer aan particulieren.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113