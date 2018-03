Dichte mist in Brabant, KNMI geeft code geel

EINDHOVEN - In Brabant komt woensdagmorgen plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege gevaarlijke rijomstandigheden door het slechte zicht.

Zicht minder dan 65 meter

Volgens Meteogroup was het zicht rond halfvijf 's nachts in Eindhoven op sommige plekken slechts 65 meter. Ook in Gilze-Rijen was het zicht lager dan honderd meter.

Geadviseerd wordt de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. In de loop van de ochtend trekt de mist op. De waarschuwingscode geldt tot negen uur. Ook in veel andere pro geldt code geel.







Als de mist is opgetrokken, wordt het een droge en vrij zonnige voorjaarsdag met een temperatuur van 12 tot 13 graden.