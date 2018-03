Overvaller zonnestudio slaat slag binnen twintig seconden [VIDEO]

OOSTERHOUT - De man die zonnestudio SunVibe in Oosterhout dinsdagavond overviel, is goed te zien op bewakingsbeelden. Daarop is ook te zien dat hij zijn daad vliegensvlug pleegde.

Een medewerker van de zonnestudio zette beelden van de overval online. Goed te zien is hoe de dader de zaak binnenkomt met een sjaal voor zijn gezicht en direct een wapen trekt. Hij bedreigt de receptioniste, die razendsnel reageert en hem de inhoud van de kassa geeft.



Anouk van der Hoeven, manager van SunVibe, maakt de ochtend na de overval de schade op. “Het valt mee met het bedrag dat is buitgemaakt. Ik moet het nog na gaan tellen, maar het zal niet veel zijn”, vermoedt ze.

Met de medewerkster die achter de balie zat, gaat het naar omstandigheden goed, laat Van der Hoeven weten. “Ze is vandaag sowieso een dagje vrij, dus dat komt goed uit. Ze is natuurlijk wel erg geschrokken. Deze week moet ze weer werken en dat wil ze ook graag, heeft ze zelf gezegd.”