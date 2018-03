Gevaarlijke gebakken sponzen gevonden in Oss

OSS - De politie waarschuwt voor gebakken sponzen in de wijk Ussen. De wijkagenten kregen meldingen binnen dat de levensgevaarlijke sponzen in wijkpark de Strepen liggen.

De sponzen zijn levensgevaarlijk voor honden en katten, want ze kunnen het maag- of darmkanaal blokkeren. Vaak worden ze gebakken in (frituur)vet, wat de dieren lekker vinden. Eenmaal in de maag of darm zet het uit. Dieren kunnen hier dood aan gaan. De politie Oss waarschuwt hiervoor en vraagt mensen om contact op te nemen met de gemeente of politie als ze een gebakken spons zien.

Het is niet de eerste keer dat er gebakken sponzen in een park worden gevonden.