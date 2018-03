FNV boos over verdwijnen helft van de banen bij StandardAero in Tilburg

TILBURG - FNV Metaal is geschokt dat onderhoudsbedrijf StandardAero de vestiging in Tilburg wil inkrimpen en wil omvormen tot alleen een uitgeklede buitendienst voor het onderhoud vliegtuigmotoren en gasturbines. Eerder was volgend de bond juist een uitbreiding in Tilburg toegezegd.

Peter Reniers, bestuurder FNV Metaal: "Het verlies van 30 arbeidsplaatsen is buitensporig en staat haaks op de mogelijkheden van het bedrijf in Tilburg. Ook doet de directie alsof het een voorgenomen besluit is, maar het voelt heel erg als een besluit dat al wordt uitgevoerd. Het nut en noodzaak van het schrappen van deze banen is nog niet bewezen. De medewerkers gaan zich daarom met hand en tand verzetten en vechten voor het behoud van hun banen".

Airbus

In november 2017 is door StandardAero het bedrijf Vector Aerospace overgenomen van de Airbus Group, die vestigingen heeft over heel de wereld, waaronder Frankrijk en Canada.

Reniers: "Het kan niet anders dat ze het werk uit Tilburg willen herverdelen over deze landen. De medewerker in Tilburg bieden topkwaliteit, betrouwbaarheid en hun loyaliteit naar klanten is hoog. Er moet een alternatief plan mogelijk zijn waarin juist deze kwaliteiten verder worden uitgebouwd, zoals nog geen jaar geleden ook door de top is toegezegd".

Onderhoud

StandardAero is een van de grootste onafhankelijke leveranciers van onderhoud aan onder andere vliegtuigen en gasturbinemotoren. De vestiging in Tilburg telt op dit moment zo’n 60 werknemers. Als de plannen doorgaan, blijft alleen de afdeling Field operations in Tilburg over.