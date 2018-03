Busje van Nicky en Thijs gestolen: 'In één klap is onze droomreis van ons afgepakt'

De bus stond geparkeerd in de Kampakker in Eindhoven. (Foto: Nicky Lenting)

EINDHOVEN - Het was de grote droom van Nicky (25) en Thijs (28) uit Eindhoven: samen vijf maanden rondtoeren in een busje door Zuid-Europa. Over acht weken zouden ze vertrekken, de weg op, helemaal vrij en ver weg om zo ultieme herinneringen te creëren. Totdat hun blauwwitte bus dinsdagavond pal voor hun flat aan de Kampakker werd gestolen. "We zijn radeloos. In één klap is onze grote wens van ons afgepakt", zegt een verdrietige Nicky.

Nog maar zes weken was het schattige toerbusje in hun bezit, speciaal gekocht voor hun reis. "Het was de perfecte aankoop, een echte beauty. Eigenlijk hoefden we er niet veel meer aan te vertimmeren want alles wat we nodig hebben, zat er al in", vertelt Nicky, "We wilden alleen nog een paar kleine aanpassingen doen aan het keukentje en een luifel aan de bus zetten."

Baan en huurhuis opgezegd

Vol ongeduld keken Nicky en haar vriend Thijs uit naar het moment dat ze de deur achter zich dicht konden trekken voor hun maandenlange roadtrip. "We hebben allebei onze baan opgezegd en Thijs ook zijn huurhuis. We keken enorm uit naar deze reis."

Dinsdagavond rond halfelf stond de Mercedes-bus nog gewoon voor de deur bij het stel. "Thijs kwam toen thuis en heeft zijn auto achter de bus geparkeerd. Een halfuur later was hij opeens weg." Nicky heeft briefjes opgehangen in de flat, in de hoop dat iemand iets heeft gezien. Haar oproep op Facebook was woensdagmorgen al ruim vijfhonderd keer gedeeld.







Havens gewaarschuwd

Ook hebben de twee aangifte gedaan bij de politie en de havens van Antwerpen en Rotterdam gevraagd om uit te kijken naar de bus. "We vermoeden dat de bus meteen naar het buitenland verdwijnt en op die manier wordt verscheept. We hopen natuurlijk dat hij wordt gevonden, maar eerlijk gezegd vrezen we dat we er nooit meer iets van horen."

Verzekerd voor diefstal is het busje niet. En dus lijkt de ultieme zomerdroom van het stel in rook op te gaan. "We weten echt niet wat we moeten doen. Geld om een nieuwe bus te kopen, is er niet. Dus misschien moeten we weer op zoek naar werk en is ons avontuur nu al voorbij."