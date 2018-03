Bitcoinfabriek op illegale stroom aangetroffen in Rijen, een persoon aangehouden

RIJEN - In een bedrijfspand aan de Kempenbaan in Rijen is een Bitcoinfabriek aangetroffen. Er staan tientallen computers te 'minen' naar cryptomunten. De stroom daarvoor werd illegaal afgetapt. De huurder van het pand is aangehouden.

De politie kwam de 'fabriek' op het spoor vanwege het hoge stroomverbruik. De politie onderzoekt nog of er meer strafbare feiten zijn gepleegd. Het 'minen' van cryptomunten is namelijk niet illegaal. Het hebben van een Bitcoinfabriek evenmin.

Het inzetten van grote hoeveelheden 'supercomputers' om de waardevolle digitale munten binnen te halen, vergt wel veel stroom. In het geval van Rijen zelfs zo veel, dat er volgens de politie een 'zeer groot risico' was van brandgevaar. Alle apparatuur wordt in beslag genomen voor onderzoek.