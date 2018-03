Oehoe Nemo vloog negen weken geleden weg en zijn baasje mist hem: 'Hij heeft een lief karakter'

EINDHOVEN - "Hij weet blijkbaar goed te overleven, want hij is al negen weken weg." Maar het is een schrale troost voor valkenier Frank Lenders uit Eindhoven. Zijn Siberische oehoe Nemo vloog weg van zijn valkerijcentrum. De laatste betrouwbare tip kwam vanuit de bossen in Renkum, bij Arnhem.

"We hebben hier meer vogels natuurlijk, maar je bouwt met alle dieren waarmee je werkt een band op, dus ook met Nemo." Frank Lenders beschrijft zijn Nemo als een echte uil: "Hij komt altijd graag tegen je aan zitten, hij heeft een lief karakter."

Lenders geeft op zijn valkerijcentrum onder meer demonstraties met roofvogels. Daarna worden de dieren met een riempje vastgemaakt aan een paal om te rusten, maar het is Nemo gelukt weg te vliegen.

Oehoe Nemo gespot in de bossen van Renkum

In de regio Arnhem zijn ze inmiddels in de ban van Nemo: "Hij vloeg drie keer weg, maar doordat kraaien in de buurt alarm sloegen, wisten we 'm steeds weer te vinden." Thijs Devlin van de dierenambulance Nederrijn bij Arnhem zag het dier maandag bij landgoed Quadenoord.



"Hij zat heel rustig in een boom. We hebben met een valkeniershandschoen met daarin een eendagskuiken geprobeerd 'm te lokken. Maar hij eet blijkbaar goed, had er geen behoefte aan en vloog weer weg." Devlin gaat in zijn vrije uurtjes elke dag op zoek naar de bijzondere uil.



Ondertussen staat in Eindhoven de telefoon niet stil. "Ik krijg tips uit Veldhoven, Geldrop, van overal. Mensen bedoelen het goed maar op een vaag vermoeden kan ik niet steeds gaan rijden", zegt Lenders. Hij gaat er vanuit dat Nemo echt in Renkum zit. "Hij is op de foto's duidelijk te herkennen."



Terugvliegen is geen optie voor Nemo

De kans dat Nemo uit zichzelf weer terugvliegt naar Eindhoven, acht Lenders heel klein. "Uilen zijn niet als honden die hun weg naar huis zoeken." Zijn hoop is dus gevestigd op de mensen van de dierenambulance en een bevriende lokale valkenier om hem te vangen.