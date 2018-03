Twee NL Award-nominaties voor Omroep Brabant

EINDHOVEN - Omroep Brabant is twee keer genomineerd voor een NL Award. Onze eigen Karlijn Houterman is genomineerd in de categorie 'Jong Talent' en de adembenemend mooie film Boer Peer (Frank van Osch films) is genomineerd in de categorie docu's.

De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste programma's van de regionale omroepen. Regionale publieke omroepen kunnen inzenden voor de NL Awards. Ze worden uitgereikt in de categorieën: Eigen Nieuws, Beste TV-programma, Beste radioprogramma, Beste online project, Documentaire en Jong talent.

Jong Talent

Onze eigen Karlijn Houterman is verslaggever en bureauredacteur. In de motivatie, geschreven door haar chef Hessel Rippe, noemt hij haar een ongekend journalistiek talent: 'Haar laatste appje kwam tegen middernacht op mijn telefoon binnen. Ze had een idee. De volgende ochtend om halfzeven alweer de volgende. Ze wist ook al wat ze met dat idee wilde. De nacht had haar lichaam gebruikt om te slapen, haar geest daarentegen denderde door. Met nieuws. Karlijn Houterman ademt journalistiek, ze trekt haar naar zich toe in een innige omhelzing en danst ermee rond de thema’s en onderwerpen waar ze als mens nauw bij betrokken is en als professioneel op gepaste afstand verslag van doet.'

BrabantDoc

Boer Peer leefde bijna honderd jaar in zijn vervallen boerderij aan de rand van het dorp Maliskamp in de gemeente Den Bosch, waar hij tot aan zijn dood stug doorboerde. Documentairemaker Daan Jongbloed wist zijn vertrouwen te winnen en filmde Peer jarenlang, tot zijn dood. In de motivatie wordt de film verstild en observerend genoemd: In de film weet Jongbloed door te dringen tot Peer’s eenzame leven en pijn uit het verleden. Het is niet alleen een portret van een uitermate sobere man, maar toont ook de kwetsbaarheid van een man wiens tijd alleen nog maar in het verleden ligt.

Want naast een inkijkje in leven en psyche van een oude, Brabantse boer, is het ook een kijkje in een wereld die aan het verdwijnen is en waarin Boer Peer misschien wel de laatste was die nog op deze manier leefde en werkte. Dat doet hij in stilte. Met de nuchterheid van de Brabander, met de volharding van een trots mens. Uiteindelijk gaat de documentaire, niet zozeer over Peer of over de boer, maar over de kwetsbaarheid van ons als mens en onze drang het leven te leven zoals we het leven.

De NL-Awards 2017 worden op 4 april 2018 uitgebreikt tijdens het jaarlijkse congres voor medewerkers van regionale omroepen: NL Media Event.