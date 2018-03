Stroomstoring in centrum van Oss is verholpen, alle huishoudens hebben weer stroom

OSS - De stroomstoring in het centrum van Oss is verholpen. Sinds kwart over één was er een storing nadat er bij graafwerkzaamheden een leiding was geraakt. Rond kwart voor drie was de storing verholpen, meldde een woordvoerder van Enexis. De getroffen huishoudens hebben inmiddels weer stroom.

De graafwerkzaamheden vonden plaats op de kruising van de Professor Regoutstraat en de Berghemseweg. Daardoor zaten 1200 huishoudens enige tijd zonder stroom.