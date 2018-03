Hond vastgebonden aan lantaarnpaal in buitengebied, wie weet wie het baasje is?

SOERENDONK - Agenten hebben woensdag om zes uur ’s ochtends een hond gevonden die achtergelaten was op de Strijperdijk tussen Leende en Soerendonk. Het beestje was vastgebonden aan een lantaarnpaal.

De hond is door de dierenambulance opgehaald en onderzocht. Het dier verblijft momenteel in dierenasiel De Doornakker in Eindhoven. Wie de eigenaar is, is onduidelijk.

De politie roept mensen met ‘enig idee van wie de hond is’ contact op te nemen via 0900-8844 of Facebook.