Aquajoggen voor honden, het kan gewoon in Berghem

BERGHEM - Atrose, een kruisbandbeschadiging of een hernia. Aandoeningen die niet alleen bij mensen voorkomen maar ook bij honden. Daarom kunnen honden een speciale behandeling krijgen. Bij Aquadog in Berghem kunnen de dieren een zogenoemde hydrotherapie krijgen.

Bij hydrotherapie zwemt de hond in een bad van 34 graden. Dat zorgt ervoor dat de bloedvaten zich openen zodat de bloedtoevoer naar de spieren toeneemt.



"Het werkt niet alleen goed voor de spieren", vertelt hydrotherapeut Ankie Somers. "De honden krijgen er ook meer longinhoud van en dus een betere conditie."Het is een flinke work-out en daarom komen er ook honden met overgewicht. "Wat ik vaak probeer, is dat de hond een drafbeweging gaat maken in het water. In de natuur zie je een wolf ook bijna altijd draven. Ik zet tijdens het zwemmen bijvoorbeeld druk op zijn schouder waardoor hij de achterpoten iets meer uitstrekt. Dan probeert hij me weg te duwen waardoor de rugspier en de spier op de achterkant beter gebruikt wordt."Toen Aquadog zeventien jaar geleden werd opgestart in Berghem waren ze de eerste in Nederland. Inmiddels zijn er een stuk of vijf bedrijven die het doen, maar toch is het nog steeds vrij uniek: "We hebben toentertijd een speciale cursus gevolgd in Engeland", vertelt Ankie. "Daar komt de hydrotherapie voor honden vandaan."