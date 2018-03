Finaliste Miss Beauty of Noord-Brabant: 'Het is zo veel meer dan alleen maar lief lachen'

UDEN - De 22-jarige Josje de Lange uit Uden is een van de zeventien finalisten van Miss Beauty of Noord-Brabant. Het is volgens haar veel meer dan alleen maar lief lachen. Meiden van alle soorten en maten kunnen meedoen.

Een week geleden deed de Udense mee aan de casting van de missverkiezing voor meiden uit Noord-Brabant. Nu zit ze bij de laatste zeventien finalisten. Hoe ze dat gedaan heeft? "Je moet gewoon jezelf zijn. Je hoeft echt geen maatje 34 te hebben. Alle meiden hebben iets unieks en doen ander werk. Ik doe zelf in het dagelijks leven bijvoorbeeld niets met beauty, ik werk namelijk als dierenartsassistente in een dierenartsenpraktijk", vertelt ze aan Omroep Brabant.

Ervaren deelnemer

Het is niet de eerste keer dat De Lange meedoet aan een missverkiezing. Eerder werd zij derde bij de Miss Beauty of Gelderland verkiezing. Daar heeft ze ervaren hoe leerzaam het deelnemen aan zo'n wedstrijd is. "Ik ben goed bevriend geraakt met de winnares van Miss Beauty of Gelderland. Zo zag ik dat zij er zo veel mee bereikte. Een groter netwerk, meer zelfvertrouwen, veel kennis over je eigen provincie en land en je leert beter Engels spreken als je naar het buitenland moet. Je verandert echt van een jong meisje in een jonge vrouw tijdens zo'n proces."

Band met Brabant

De meeste finalisten komen uit Noord-Brabant, maar het is geen harde eis van organisatie. "Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam, heb gewoond in Gelderland voor mijn opleiding en woon nu sinds twee jaar in Uden met mijn vriend. Een ander meisje dat mee doet aan de verkiezing komt oorspronkelijk uit Limburg. Het is vooral belangrijk dat zij een band met Noord-Brabant hebben", aldus De Lange.

De finale van Miss Beauty of Noord-Brabant is op 22 april. De winnares gaat door naar de landelijke finale, na de zomer.