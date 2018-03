Bizar is het sleutelwoord bij Linda van Impelen na zilver op Paralympische Spelen

MIERLO - Zitskiester Linda van Impelen won woensdag zilver op de Paralympische Spelen in Pyeongchang. De enige Brabantse deelneemster werd tweede op het onderdeel reuzenslalom. Na afloop kon ze haar gevoel eigenlijk maar met één woord beschrijven: bizar.

Hoe lukte het Van Impelen om tweede te worden? "Geen idee", zegt ze vanuit Zuid-Korea in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. "Dit is echt heel bizar. Ik heb gewoon twee goede runs kunnen skiën. Ik ben er nog steeds van aan het bijkomen dat het me gelukt is. Het is echt een bizarre dag geweest."

Op haar favoriete onderdeel mocht Van Impelen de tweede run als een na laatste starten. "Toen ik beneden kwam zag ik een één staan. Toen wist ik dat ik een medaille had. Bizar. Heel bizar. Ik kon op dat moment überhaupt niet nadenken. Ik dacht: hoe is het in godsnaam gelukt? Echt bizar." Er volgt vanavond een heel klein feestje. "Voor mezelf. We moeten nog een wedstrijd doen. De laatste avond is het moment voor een echt feestje."

Nieuwe dromen

De 32-jarige Van Impelen noemt de prestatie 'supermooi'. Tien jaar geleden had ze hier nog nooit over nagedacht, toen kwam ze nog niet in aanmerking voor de Paralympische Spelen. In 2009 ging het mis. Ze brak haar rug bij een auto-ongeluk in Australië. Ze liep een dwarslaesie op. Voor het ongeluk deed Van Impelen aan wakeboarden en skiën, dat laatste al vanaf haar zesde. Die sporten wilde ze blijven doen.

Uiteindelijk werd deelname aan de Paralympische Spelen van 2018 een droom en een doel.

De sportster uit Mierlo keek al snel na The Big Bang, zoals ze haar ongeluk zelf noemt, vooruit. "Drie maanden na het ongeluk ben ik met zitskiën begonnen", zei Van Impelen in aanloop naar de Paralympische Spelen in de talkshow KRAAK. "Mijn doel in het revalidatiecentrum was mijn oude leven weer oppikken en doen wat ik daarvoor ook deed."

Blessure

In februari ging ze onderuit tijdens een training. Van Impelen vloog een paar keer over de kop en kwam in het ziekenhuis terecht. "Het was nog even spannend of ik wel kon gaan." Met een gebroken pink en een spier die bij de aanhechting van haar rib is gescheurd is ze nu actief in Pyeongchang. De afdaling liet ze eerder nog schieten door die blessure, maar woensdag hinderde het haar niet en sloot ze de reuzenslalom af met zilver.