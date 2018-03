A2 richting Eindhoven dicht na ongeluk met meerdere auto's bij Vught

VUGHT - Op de snelweg A2 bij Vught is woensdagmiddag rond drie uur een ongeluk gebeurd waarbij meerdere auto’s zijn betrokken. De weg in de richting van Eindhoven is dicht.

De traumahelikopter is op de snelweg geland. Een man raakte zwaargewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie stonden twee auto's in verband met pech stil op de weg. Een derde auto zou daarop zijn ingereden. Het slachtoffer stond bij een van de stilstaande auto's.









Het ongeluk vond plaats bij de afrit Vught-Sint-Michelsgestel. Verkeer richting Eindhoven kan bij knooppunt Hintham omrijden via de A59 (richting Nijmegen) en daarna richting Oss (A50). Ook omrijdem via de N65.













Verkeersspecialisten van de politie zijn aanwezig om onderzoek te doen.