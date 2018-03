Chauffeurs over appen achter het stuur: 'Het gaat een keer fout natuurlijk'

SON - We appen massaal achter het stuur, Zoveel dat de politie speciale flitscamera's wil gaan gebruiken die automatisch registreren of iemand zit te appen in het verkeer. Bij een tankstation in Son zijn veel automobilisten het eens met een strengere aanpak: "Het gaat een keer fout natuurlijk".

Veel vooral oudere automobilisten die komen tanken zeggen dat ze nooit appen in de auto. "Ik app sowieso weinig en het is levensgevaarlijk", zegt een man. Een vrachtwagenchauffeur die met zijn personenwagen komt tanken sluit zich daarbij aan: "ik app niet in de auto".



Ruk aan het stuur

Drie jongemannen die met een bestelbus voor het werk onderweg zijn geven toe vaak te appen achter het stuur: "Als ik s'morgens vertrek naar het werk begin ik de berichtjes te checken en dat gaat vaak door totdat ik op het werk ben. Gevaarlijk is het wel, soms moet ik een ruk aan het stuur geven", zegt een van de mannen.



Over het plan van de politie om flitscamera's in te zetten zijn de mannen niet te spreken: "Er hangen al overal camera's, ik ben daar niet zo van, maar het appen in de auto is wel levensgevaarlijk, ik zou ook wel eens een ongeluk kunnen krijgen".



Privacy

Een andere man vindt het gebruik van flitscamera's ook geen goed idee: "Wat in de auto gebeurd is privé en dat moet van de mensen zelf blijven. Maar als het echt fout gaat dan moet dat zeker bestraft worden".