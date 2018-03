Supporters mogen nieuw clublogo van TOP Oss kiezen: 'Rood en wit staan vast, meer niet'

Het huidige clublogo werd in 2009 in gebruik genomen, nu komt er weer een nieuwe (foto: VI Images).

OSS - De naam van FC Oss verandert op 1 juli 2018 in TOP Oss. Ook krijgt de club dan een nieuw logo. Supporters van de club uit Oss kunnen zelf met voorstellen komen. Uiteindelijk mogen ze ook kiezen uit meerdere ontwerpen.

FC Oss gaat nauw samenwerken met supportersvereniging De Trouwe Oss. Tot 23 maart mag iedereen ideeën insturen. In de week daarna gaan de club, projectgroep en een reclamebureau bij elkaar zitten om tot een voorstel te komen.

"Begin april krijgen de supporters de kans om uit minimaal twee logo's het nieuwe logo van de club te kiezen. Het beeldmerk met de meeste stemmen zal vanaf 1 juli 2018 met trots gevoerd worden door TOP Oss", zegt woordvoerder Bart van Grinsven.

Identificeren

Supporters van de voetbalclub uit Oss waren al blij met de naamswijziging. Een nieuw logo moet club en fans nog dichter bij elkaar brengen. "Zij moeten zich met het logo kunnen identificeren. Dat is in de periode van FC Oss niet gelukt."

"De keuzemogelijkheden moeten bij de identiteit en de historie van de club passen", zegt directeur Peter Bijvelds. "TOP Oss is klein maar dapper. TOP Oss gaat voorop in de strijd. TOP Oss heeft een prachtige historie en is weer de cultclub van weleer."

Oude logo

Eisen aan inzendingen zijn er eigenlijk niet. "Iedereen is vrij om zijn of haar idee in te sturen. De kleuren rood en wit staan wel vast natuurlijk, maar meer niet", geeft Van Grinsven aan. Kort na de bekendmaking kreeg hij al wel een eerste inzending binnen, het oude logo van voor 2009. "En ik denk dat we die nog wel vaker in de mail gaan zien."