Roestende bouten en moeren: zwembad De Schelp in Bergen op Zoom nog zeker twee maanden dicht

BERGEN OP ZOOM - Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom verwacht nog twee tot drie maanden dicht te zijn. Dat laat directeur Boris van der Linden woensdag weten. Het bad werd vorige week onverwacht gesloten vanwege roestvorming in de bouten in de draagconstructie van het gebouw.

"Het gaat om een ruwe schatting", benadrukt Van der Linden. De constructeur, die het gebouw onderzoekt, komt komende week met een plan. "We houden er rekening mee dat alle bouten en moeren vervangen moeten worden. Dat is een flinke klus."



Veiligheid

De gemeente besloot het zwembad vorige week te sluiten, omdat de veiligheid van de bezoekers niet gegarandeerd kan worden. Ook nu mag vrijwel niemand het gebouw in.

Ongeveer achthonderd kinderen hebben normaal zwemles in het bad. Zij kunnen uitwijken naar Zwembad de Melanen in Halsteren, dat eerder open gaat. Het zwemwater van het buitenbad wordt extra warm opgestookt. Als het bad lang dicht moet blijven, wordt misschien ook de horeca opgeknapt.

Wanneer De Schelp precies open gaat, is nog niet duidelijk.