Sjef van der Klein mag 1000 euro besteden in de Reeshof, want hij is de Sociaal Werker van het Jaar

TILBURG - Sjef van der Klein uit Tilburg is gekozen tot de Sociaal Werker van het Jaar 2018. Dat is woensdag bekendgemaakt op de Dag van de Sociaal Werker.

De 26-jarige Van der Klein werkt al sinds zijn zeventiende voor ContourdeTwern in het Tilburgse stadsdeel Reeshof. Hij is nu een jaar lang ambassadeur van het vak en de branche en wint enkele mooie prijzen, waaronder 1000 euro om te besteden aan een project in de Reeshof.

“Er komt nu van alles op me af maar ik doe het graag! Ik ben namelijk hartstikke trots op het vak en praat daar graag over. Het is zo mooi om met wijkbewoners en vrijwilligers samen te werken. Ik mag hen ondersteunen en zo ontstaan er projecten en activiteiten die de wijken en buurten sterker maken. Dat is toch fantastisch?!”

Zijn uitverkiezing en de bijkomende aandacht wil Sjef gebruiken om nieuwe projecten op te zetten en aandacht te vragen voor de maatschappelijke opgaven en uitdagingen die hij in de Tilburgse wijken ziet.