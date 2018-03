Bewoner huis Rosmalen mag voorlopig niet naar huis na schietpartij, woning afgesloten

ROSMALEN - De 35-jarige bewoner van de woning aan de Buskeshoeven in Rosmalen mag voorlopig niet naar huis. Op last van de burgemeester is de woning afgesloten tot het politieonderzoek helemaal is afgerond. Dinsdagavond werden bij de woning schoten gelost. De recherche vermoedt dat dit te maken heeft met een afrekening in het criminele circuit.

De bewoner moet zelf ander onderdak regelen. Voorlopig heeft hij dat niet nodig, hij zit nog vast. Hij werd dinsdagavond samen met een 34-jarige man uit Düsseldorf op de Kromakker in Rosmalen aangehouden. Zij zaten in een auto die mogelijk bij de schietpartij betrokken was.

De aangehouden man uit Rosmalen is een bekende van de politie. In een schuur bij zijn woning vond de politie een vuurwapen en een flinke hoeveelheid munitie. Ook werden er grote hoeveelheden harddrugs en geld gevonden.

Al vaker klachten

De politie heeft al vaker meldingen gehad over drugsoverlast bij het huis van de man uit Rosmalen. Volgens omwonenden is het al anderhalf jaar onrustig in de straat. De woning is vaker doorzocht, maar daarbij werd toen geen drugs gevonden.