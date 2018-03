Totale verwarring in het Land van Heusden en Altena: 'Hoezo, niet stemmen voor de gemeenteraad?'

Wel of toch niet naar de stembus in het Land van Heusden en Altena

WOUDRICHEM - Veel inwoners in het Land van Heusden en Altena zijn volledig in de war over de komende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Uit een steekproef van Omroep Brabant blijkt dat veel mensen (in die regio) de overtuiging hebben dat ze op die dag, net als de rest van Nederland, kunnen gaan stemmen over de lokale politiek. Maar Werkendam, Aalburg en Woudrichem stemmen pas in november voor de gemeenteraad. De drie gemeenten fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Altena.

De drie gemeenten hebben het de afgelopen weken heel wat keren gemeld: “Geen gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem”, maar bijna niemand lijkt daarvan op de hoogte.

De boosdoener is een oproepkaart om te komen stemmen voor het raadgevend referendum over de sleepwet. Een meerderheid denkt dat die oproepkaart is bedoeld voor de gemeenteraadsverkiezingen.

'Ik ga zeker stemmen'

Op straat zijn er heel wat mensen die vertellen dat ze zich serieus hebben verdiept in de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Ja, ik ga wel stemmen. Ik denk dat het GroenLinks gaat worden. Het is je democratische plicht, ik ga zeker stemmen.”

De 18-jarige Jesse weet het ook heel zeker: hij heeft een oproep gekregen voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Ja, die viel in de bus.” Als we hem vertellen dat er niet over de lokale politiek gestemd kan worden, reageert hij verrast. “Dat is nieuws voor mij, dus er kan hier niet gestemd worden?”

'O, wat dom'

Ook de oudere kiesgerechtigden reageren verbaasd als we ze vertellen dat alleen over de sleepwet gestemd kan worden. “O, u heeft helemaal gelijk. O, wat dom.” Maar ook. “Sta ik even voor lul zeg.” Of ze de gang naar de stembus wel maken voor het referendum, blijft bij de meerderheid nogal wazig. “Nog meer ellende”, zegt een inwoner uit de gemeente Aalburg.



Naast de drie Altena-gemeenten vinden er in Meierijstad ook geen gemeenteraadsverkiezingen plaats. In die regio gingen ze voor de nieuwe fusiegemeente al in 2016 naar de stembus. En Jesse... die had als nieuwe kiezer al weinig op met 'het systeem', zoals hij dat noemde. Nu helemaal niet meer.