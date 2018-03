WK hockey voor heren én dames in 2026 in het stadion van PSV? 'Je moet op tijd beginnen'

EINDHOVEN - Het WK hockey voor heren en dames wordt in 2026 mogelijk in Eindhoven gehouden. Het Philips Stadion zou het decor moeten vormen voor het toernooi.

Simon van den Boomen, voormalig voorzitter van hockeyclub Oranje Zwart, is kartrekker van het plan. "Wij denken dat we een perfect toernooi kunnen organiseren in het stadion van PSV. Het is nog een maatje groter dan bij ADO Den Haag in 2014, qua omvang van het stadion en qua type stadion."

Als voorbeeld noemt Van den Boomen het WK van 1998. "Dat was de eerste keer in een voetbalstadion, in de Galgenwaard in Utrecht. Daarna kwam in 2014 Den Haag, dat was weer een stapje verder. Het stadion van PSV is dan weer een stapje verder. Op die manier zou de lijn mooi doorgetrokken worden."

Ver weg

Het toernooi van 2026, het lijkt nog zo ver weg. "Dat is het ook", geeft Van den Boomen toe. "Maar je moet op tijd beginnen. Je zit continu in een cyclus van vier jaar. In 2018 spelen de heren het WK in India, de dames in Engeland. Vier jaar later is nog niet bekend, maar dat kwam voor ons te dichtbij. Daarom richten we ons op 2026."

Eis voor Eindhoven is dat het een gecombineerd toernooi is. "We doen het alleen als we het WK voor zowel de heren als dames kunnen organiseren. De wedstrijden van Oranje zijn qua publiek de kartrekkers. Die wil je om de dag in het stadion hebben."

Champions League

De eerste informele gesprekken zijn inmiddels achter de rug. De komende periode moet er nog veel afgetikt worden. "En dan moeten we naar verwachting in 2021 klaar zijn om mee te doen in de biedingsprocedure." We is in dit geval ook de gemeente Eindhoven en de provincie. "Je hebt met drie, vier of vijf partijen te maken. Samen moet er een goede businesscase komen."

Het hele plan moet meerdere scenario's bevatten. "Het is lastig dat je nu nog niet weet of PSV in het seizoen 2025/2026 kampioen wordt. Als ze dat niet worden en ze spelen voorronde Champions League, moeten ze eind juli alweer spelen. Dan moeten wij er natuurlijk uit zijn. Je moet dus rekening houden dat alles half juli weer klaar zijn. Dan moet alles eind mei, begin juni van start gaan.