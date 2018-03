Van Abbemuseum leent schilderijen uit voor expositie over Russische kunst in Centre Pompidou

EINDHOVEN - Een belangrijk deel van de collectie werken van de Russische kunstenaar Lissitzky uit het Van Abbemuseum in Eindhoven is vanaf 28 maart te zien in het Centre Pompidou.

Het Eindhovense museum leent ongeveer twintig schilderijen, tekeningen en schetsen uit aan het gerenommeerde museum in Parijs voor een tentoonstelling over de Russische avant-garde van Chagall, Malevitsj en Lissitzky.

Financiering

Het Van Abbemuseum laat woensdag weten dat het idee voor de tentoonstelling is ontstaan in Eindhoven. Het Nederlandse museum slaagde er echter niet in om genoeg financiering te krijgen voor het project. In het Centre Pompidou is het wel gelukt om vanuit de hele wereld kunst te lenen voor de kostbare expositie.

Het Van Abbemuseum bezit buiten Rusland de grootste collectie werken van Lissitzky. De belangrijkste exemplaren worden uitgeleend. De tentoonstelling in het Centre Pompidou begint op 28 maart en duurt tot en met 26 juli.