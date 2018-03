Guido Weijers wilde koffie drinken met minister Eric Wiebes, maar het werd een compleet werkbezoek

DEN HAAG - Wat begon met een ingezonden brief heeft woensdag daadwerkelijk geleid tot een gesprek tussen Guido Weijers en minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

De Bredase cabaretier schreef in januari een brief aan de minister om aandacht te vragen voor het milieu. Wiebes ging niet alleen akkoord met Weijers’ oproep om samen een kopje koffie te drinken, hij nam hem ook mee op werkbezoek in Den Haag.Â

LEES OOK: Minister Wiebes wil met Guido Weijers het land in, 'Er is nog geen concrete afspraak gemaakt'

Samen bezochten ze een groot geothermieproject in Den Haag en een bedrijf dat gespecialiseerd is in een innovatieve vorm van waterstof.