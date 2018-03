Inbrekers slaan hun slag in de voedselbank in Boxtel: 'Ongelofelijk hoe diep mensen kunnen zinken'

BOXTEL - Wasmiddel, frisdrank, snoep en koeken. Het was bedoeld voor klanten van de voedselbank, maar het is nu allemaal weg. Dieven hebben dinsdagnacht ingebroken bij de voedselbank in Boxtel. Voorzitter Arjen Witteveen weet nog niet hoe groot de schade is. "Het ergste is dat ze bij de voedselbank spullen komen weghalen. Ze treffen onze klanten, daar zitten de vrijwilligers enorm mee in hun maag. Dat telt voor ons nog zwaarder dan de waarde."

Bij de voedselbank kunnen inwoners uit Boxtel, Haaren, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel die onder de armoedegrens leven, wekelijks een doos met producten halen. Zij hoeven volgens Witteveen niet bang te zijn dat ze vrijdag bij het wekelijkse ophaalmoment niets krijgen: "Dat lossen we wel op."

De dieven hebben tussen dinsdagavond acht uur en woensdagmorgen half acht toegeslagen. "Om acht uur zijn onze vrijwilligers weggegaan, de volgende morgen merkten we dat er twee poorten waren opengrebroken."

De rolcontainers met goederen waren net afgeleverd. Ze stonden dus nog niet in de met alarm beveiligde loods. "De ruimte is wel beveiligd met lichtsignalen, maar dat heeft ze niet weggejaagd."

Eerder poging tot diefstal

Waarschijnlijk probeerden de dieven eerder hun slag te slaan. De voedselbank is in juni 2017 verhuisd naar de Achterberghstraat, in een gebouw van de Zorggroep Elde. "Zaterdag ging het alarm af, toen zijn we gaan kijken. We zagen niets bijzonders en dachten dat het een technisch mankement aan een achterdeur was. Nu weten we dat ze hebben geprobeerd die deur van buiten te forceren."

De voedselbank zelf probeert via een ludieke Facebookpost de aandacht te vestigen op de diefstal. Ze heeft een foto van een lege rolcontainer gepubliceerd. "Zo gewild zijn diverse producten voor onze cliënten van de Voedselbank Boxtel en omstreken. Maar dat willen we toch helemaal niet? De wasverzachter die ze hebben laten staan om te gebruiken bij het meegenomen waspoeder is op afspraak op te halen!"

Van de voedselbank blijf je af

Zowel op de Facebookpagina van de politie als op die van de voedselbank reageren mensen onthutst. Van de voedselbank blijf je af. "Te triest voor woorden, lager dan laag, ongelooflijk en hoe diep kun je zinken," zijn enkele reacties.

Witteveen hoopt dat er mensen zijn die iets gezien hebben.