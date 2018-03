De Kerkstraat Kiest: 'storp' Oosterhout kampt met te veel winkels verspreid over de gemeente

De Kerkstraat in Oosterhout

OOSTERHOUT - De Kerkstraat in Oosterhout is de enige winkelstraat in de gemeente waar het meevalt met de leegstand van winkelpanden. Een belangrijk onderwerp tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, de bewoners van de Kerkstraat zijn er vol van.

Voor de verkiezingen op 21 maart wil Omroep Brabant de 'bijpraatfunctie' van de Kerkstraat nieuw leven inblazen. Tot aan de verkiezingen bezoeken we zeven Kerkstraten van oost tot west in onze provincie om te horen wat er speelt. Op het kaartje onderaan de pagina stellen de bewoners van de Brabantse Kerkstraten zich voor.

Grootheidswaanzin

“De gemeente Oosterhout heeft last van grootheidswaanzin, het is een 'storp'. Op papier een stad, maar eigenlijk meer een groot dorp”, zegt Jan Bekker die al decennia lang een schoenenzaak aan de Kerkstraat heeft en boven zijn winkel woont.

Stadsmanager

Zijn overbuurvrouw, Nicole Struijk-Welten is het met Jan eens “Er zijn veel te veel winkelpanden gebouwd in Oosterhout en nu moet een stadsmanager dat gaan oplossen. Ik heb die man nog nooit gezien."

Benieuwd of we de stadsmanager in de Kerkstraat tegen het lijf lopen? Luister dan naar de uitzending van Wakker.