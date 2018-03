Gemeente Eindhoven gaat expats meer en beter informeren over de verkiezingen

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven gaat de vele expats die er wonen, betere en meer informatie geven over verkiezingen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag unaniem beslist.

Expats mogen stemmen, maar sommigen weten niet eens dat ze mógen stemmen, zo meldde Omroep Brabant onlangs. Zo hadden slechts vier van de zestien partijen hun verkiezingsprogramma in het Engels op de website staan. Ook was de begeleidende brief bij de toegestuurde stempas in het Nederlands.

Kan altijd beter

Burgemeester van Eindhoven John Jorritsma was geschrokken van de conclusies in het bericht. “Onze stad is internationaal georiënteerd, er wonen 170 verschillende nationaliteiten. Daarvan heeft een aantal zich blijvend in onze stad gevestigd en mag dus stemmen. Ik ben blij dat er aandacht is voor deze doelgroep. Er wordt al veel verwezen naar websites in het Engels, maar het kan altijd beter”, aldus Jorritsma.

Tekst gaat verder onder audio-fragment











In de gemeenteraad zijn er dinsdag afspraken gemaakt. Jorritsma: “Voor korte en lange termijn. In aanloop naar de verkiezingen van volgende week gaan we via social media en gerichte online advertenties aandacht besteden aan de verkiezingen. Wat betreft de volgende verkiezingen in 2019 gaan we iedereen eerder en op een goede manier informeren.”

Eindhoven wil sowieso zo veel mogelijk mensen naar de stembus lokken. “We hebben in Eindhoven een teruglopend aantal stemmers. De interesse voor de gemeentelijke politiek loopt terug. We doen er alles aan om de kiezer te verleiden om te gaan stemmen. Daarvoor moeten we ze meer betrekken bij de inhoud.”