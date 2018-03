'Belgen komen 's nachts afval voor mijn deur dumpen', grensdorp Putte hoopt dat de politiek ingrijpt

PUTTE - Waar maakt de kiezer in Putte zich druk over? Het Brabants Stembuske ging in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op onderzoek uit. Wat blijkt: de inwoners van het grensdorp in de gemeente Woensdrecht willen vooral dat het afvalprobleem wordt aangepakt. "Belgen komen 's nachts afval dumpen voor mijn deur", zegt een vrouw op straat.

De mensen in het dorp verdenken Belgen ervan dat zij verantwoordelijk zijn voor het zwerfafval rond de containers in het centrum. Tientallen zakken liggen rond de bakken.

“Ik heb gezien hoe ze drie zakken zo uit de caddy schuiven, ze nemen niet eens de moeite om de zakken in de bak te gooien”, vertelt een Puttenaar. De inwoners hopen dat de politiek maatregelen neemt: "Een pasjessysteem of meer controle bij de bakken."