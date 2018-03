Gestolen bestelbus teruggevonden, postpakketjes verdwenen

RIJEN - Attente buurtbewoners belden de politie. Er stond al een paar dagen een witte grote bestelbus in hun straat in Rijen. Uit onderzoek bleek dat het om een bestelbus ging, die op 7 maart volgeladen was met postpakketten en gestolen was. Een bergingsbedrijf maakte de deur open, maar op een steekwagen na, was de laadruimte leeg.

De bestelbus was inmiddels voorzien van valse kentekenplaten, waardoor de politie denkt dat de dieven de wagen nog voor een andere misdaad wilden gebruiken.

Waar de postpakketten zijn gebleven en hoeveel mensen zijn gedupeerd, is niet bekend. De politie heeft de bus die op de Spoorlaan Noord werd gevonden, in beslag genomen.