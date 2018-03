Pandapoep stinkt niet, je kunt er zelfs een kunstwerk van maken

DEN BOSCH - Vanaf zaterdag 17 maart is in het Noordbrabants Museum een bijzondere tentoonstelling te zien van hedendaagse Chinese Kunst. Wel een tentoonstelling met een luchtje eraan. Een van de beelden, een replica van de Venus van Milo, is gemaakt van pandapoep. Of valt het wel mee met dat luchtje wel mee?

"Nou, dat valt inderdaad wel mee", zegt conservator Hans November. "Panda's zijn vegetariër en daardoor stinkt hun poep niet. Het ruikt zelfs een beetje naar thee. Verder is het beeld goed opgedroogd en mooi van structuur. "

Mooi verhaal

Aan het beeld zit ook een mooi verhaal. Het beeld is gemaakt door de Chinese kunstenaar Zhu Cheng. "Hij wilde met verschillende projecten geld binnenhalen om een rusthuis voor oudere Chinezen te bouwen. Een van de projecten was dit project bij een onderzoekscentrum waar 83 pandaberen verblijven", vertelt November.

De kunstenaar werkt samen met 11 schoolkinderen aan het beeld. "Zij haalden met emmers poep uit het pandacentrum." Hans November: "Het rusthuis is er uiteindelijk gekomen."

De Venus van Milo is onderdeel van een grote Chinese verzameling van hedendaagse Chinese kunst. Uit de verzameling maakte het Noordbrabants Museum een selectie van bijna zestig werken die door 31 kunstenaars zijn gemaakt. De tentoonstelling is nog tot komende zomer te zien.