Geluk op de werkvloer, geluksprofessor Bormans weet er alles van

EINDHOVEN - Maandag begint in Tilburg de Dutch Happiness Week, de week van het geluk. Leo Bormans, hij noemt zich geluksprofessor, mag de week openen.

Bormans is te gast in Booming Brabant. Hij gaat in op het onderwerp 'geluk op de werkvloer'. Eén op de vier werknemers is namelijk niet blij op zijn werk. Dat moet anders, vindt Bormans en hij vertelt het tv-programma Booming Brabant op welke manier.

Over geluk gesproken. Bij werkgevers staat het gezond en gelukkig houden van werknemers staat steeds vaker centraal. Dat gebeurt bijvoorbeeld met Corporate Vitality, een vitaliteitsprogramma en gezondheidscheck bij bedrijven. Booming Brabant nam een kijkje bij de vitale werknemers van DAF.

Vestigingsklimaat

De tweede studiogast is Staf Depla is nog even wethouder economie, werk en beroepsonderwijs van de gemeente Eindhoven. Hoeveel geld hoopt hij op de valreep uit Den Haag te krijgen om het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven te verbeteren? Uiteraard kijkt presentatrice Anne-Marie Fokkens nog even terug naar zijn geboekte successen als wethouder van Eindhoven.

Booming Brabant is iedere donderdag te zien om 18.00 uur. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Booming Brabant is ook verschillende keren te zien op vrijdag (tussen 13.00-17.30 uur) en zondag (tussen 07.00-17.30 uur)